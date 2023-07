Indonesia e Singapore insieme per un pannello solare gigante

(ANSA) - SINGAPORE, 08 LUG - In collaborazione con l'Indonesia, Singapore ha in programma la realizzazione di un pannello solare galleggiante. Il progetto, che sarà avviato nel 2024, ha l'obiettivo di generare circa due gigawatt di elettricità. Il piano prevede inoltre il trasporto dell'elettricità prodotta tramite cavi sottomarini.

Al momento l'Indonesia possiede un numero limitato di impianti fotovoltaici, ciascuno con meno di 50 megawatt di capacità. Il progetto è uno sforzo reciprocamente vantaggioso: Singapore otterrebbe fonti di energia rinnovabile, mentre l'Indonesia avrebbe l'opportunità di sfruttare le sue ampie risorse naturali. L'Indonesia offre un ambiente favorevole con politiche favorevoli, benefici fiscali e abbondanti risorse naturali necessarie per la produzione di celle solari come silicio, zinco sabbia di quarzo e nichel. (ANSA).