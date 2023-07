Clima, Yellen: cooperazione finanziaria Usa-Cina è essenziale

(ANSA) - PECHINO, 08 LUG - La cooperazione tra Cina e Stati Uniti è "essenziale" per finanziare la lotta contro il cambiamento climatico, ha dichiarato oggi la segretaria al Tesoro americana Janet Yellen, nel secondo giorno della sua visita a Pechino. "Credo che sia essenziale il proseguimento della cooperazione tra Stati Uniti e Cina sui finanziamenti contro il cambiamento climatico", ha sottolineato la Yellen ricordando che questi due Paesi sono "i maggiori emettitori di gas ad effetto serra al mondo e i maggiori investitori in energie rinnovabili".

"Essendo i due maggiori emettitori di gas serra al mondo e i maggiori investitori in energie rinnovabili, abbiamo sia la responsabilità comune che la capacità di mostrare la via", ha affermato la segretaria al Tesoro americana sottolineando un'area chiave di cooperazione per Washington, nonostante le relazioni bilaterali tese. La visita della Yellen arriva a poche settimane da quella del segretario di Stato americano Antony Blinken, nel tentativo dell'amministrazione Biden di riprendere contatti fisici con Pechino dopo tre anni di isolamento quasi totale dalla Cina a causa della crisi sanitaria. "Il cambiamento climatico è al numero uno nell'elenco delle sfide globali e gli Stati Uniti e la Cina devono lavorare insieme per affrontare questa minaccia esistenziale", ha affermato la Yellen aggiungendo che "i finanziamenti per la lotta al cambiamento climatico devono essere mirati in modo efficace", invitando la Cina a sostenere istituzioni multilaterali come il Green Climate Fund.

La scorsa estate la Cina ha sospeso i colloqui sul clima per protestare contro il viaggio a Taiwan dell'ex portavoce della Camera dei rappresentanti degli Stati Uniti, Nancy Pelosi. Ma ora si vedono segnali di rasserenamento: ieri un funzionario del Dipartimento di Stato americano ha indicato che l'inviato speciale Usa per il clima John Kerry visiterà presto la Cina per discutere le possibilità di cooperazione con Pechino nella lotta al cambiamento climatico. (ANSA).