007 ucraini postano la mappa delle mine nella centrale di Zaporizhzhia

Il servizio di intelligence militare ucraino (Gur) ha pubblicato su Telegram una mappa che mostra in che modo sono state piazzate dall'esercito russo le mine nella centrale nucleare di Zaporizhzhia. "Nei locali tecnici e nelle sale macchine sono state installate barriere di mine antiuomo sia telecomandate che non guidate, di tipo direzionale", "il nemico utilizza soprattutto mine direzionali di tipo sovietico, la maggior parte sono MON-50, MON-90, MON-100, MON-200", riferisce il Gur, aggiungendo che ulteriori mine ed esplosivi sono in fase di consegna sul territorio della centrale.

Nel 500mo giorno di guerra Volodymyr Zelensky è arrivato sull'Isola dei Serpenti dove ha deposto fiori per i soldati caduti. Lo scrive lo stesso leader su Telegram: "500 giorni di guerra totale. L'isola dei serpenti.

Agenzia ANSA Ucraina, Usa inviano bombe a grappolo. Mosca: 'Pericolosa escalation' - Mondo La Casa Bianca: 'La Russia già le usa contro Kiev'. Parigi e Berlino non seguiranno la mossa di Biden. 'Cluster munitions' bandite da 123 Paesi. Guterres, 'contrario all'uso di queste armi'. Zelensky: 'Grazie agli Usa per le armi più che necessarie' (ANSA)

L'isola libera della libera Ucraina. Sono grato a tutti coloro che hanno combattuto qui contro gli occupanti. Abbiamo commemorato gli eroi che hanno dato la vita in questa battaglia, una delle più importanti della guerra. Gloria e onore a tutti coloro che combattono per la sicurezza Mar Nero". Il video mostra il presidente arrivato in barca, accompagnato dal capo dell'ufficio presidenziale Andriy Yermak.

"La notte più buia è sempre prima dell'alba. Quest'alba sull'Isola dei Serpenti è stata fonte di ispirazione. L'Isola della Vittoria che abbiamo visitato con il presidente e la sua squadra. 500 giorni, 9 anni di guerra: l'Isola dei Serpenti è un simbolo dell'invincibilità dell'Ucraina. Riconquisteremo tutto". Lo scrive su Twitter Andriy Yermak, capo dell'ufficio del presidente ucraino, che ha accompagna Zelensky nella sua visita all'Isola dei Serpenti nel 500/mo giorno dall'inizio dell'invasione russa.