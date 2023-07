Zelensky critica l'indecisione della Nato su Kiev e Svezia

L'indecisione della Nato sull'ingresso della Svezia e dell'Ucraina nell'Alleanza atlantica è una "minaccia" alla sicurezza globale. Lo ha detto Volodymyr Zelensky durante la sua visita in Slovacchia. Il presidente ucraino dopo essere partito da Praga alla volta della Turchia per incontrare Recep Tayyip Erdogan, è atterrato inaspettatamente a Bratislava dove ha incontrato la presidente Caputovà, il premier Ludovít Odor e il presidente del Parlamento Boris Kollar

Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky è atteso a Istanbul con una delegazione del governo di Kiev dopo essere stato invitato da Erdogan. Al centro dei colloqui tra i due presidenti la guerra tra Russia e Ucraina e l'accordo trovato lo scorso anno, in scadenza il 17 luglio e che ha permesso le esportazioni di grano dai porti ucraini. Dopo gli incontri, alle ore 21 (le 20 in Italia) è prevista un conferenza stampa congiunta tra Erdogan e Zelensky. Il Cremlino seguirà "molto attentamente" i colloqui e non esclude un incontro di persona con Erdogan del presidente russo Vladimir Putin. Lo ha detto il portavoce Dmitry Peskov citato dall'agenzia Interfax.

ERDOGAN, LA SVEZIA DEVE MANTENERE I PATTI

La Turchia si aspetta che la Svezia rispetti le condizioni poste per dare il via libera all'ingresso nella Nato, ovvero il distanziamento da gruppi terroristi e l'estradizione di alcuni sospetti militanti. "Ci aspettiamo che vengano rispettate le promesse fatte al nostro Paese a Madrid", ha detto il presidente Recep Tayyip Erdogan in riferimento al memorandum con Stoccolma ed Helsinki lo scorso anno. "Come può uno Stato che non prende le distanze dalle organizzazioni terroristiche dare un contributo alla Nato?", si è chiesto polemicamente. Aggiungendo che al vertice di Vilnius "prenderà la decisione migliore, qualunque essa sia".