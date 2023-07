Yellen, 'reagiremo a pratiche economiche sleali della Cina'

Il segretario al Tesoro Usa Janet Yellen ha avvertito che Stati Uniti e alleati reagiranno contro ciò che ha definito le "pratiche economiche sleali" della Cina, invitata a sposare riforme di mercato. Parlando a Pechino ad un incontro con le aziende Usa, Yellen ha detto di "credere sia nel migliore interesse di entrambi i Paesi assicurare di avere linee di comunicazione dirette e chiare ad alto livello".

Scambi regolari potrebbero aiutare a monitorare i rischi economici e finanziari quando sull'economia globale pesano "i venti contrari come la guerra illegale della Russia contro l'Ucraina e gli effetti persistenti della pandemia".

Yellen si è detta "preoccupata" dalla decisione della Cina di avviare i controlli sull'export di metalli rari (gallio e germanio), essenziali per la produzione hi-tech. Incontrando a Pechino i rappresentanti delle aziende Usa in Cina, Yellen ha aggiunto che il disaccoppiamento delle economie di Usa e Cina è "virtualmente impossibile", aggiungendo che è nell'interesse di Pechino "aprire la sua economia verso un modello di mercato".

Yellen virale sui social, cena in ristorante di cucina Yunnan Alla vigilia della sua prima tornata di incontri di alto livello a Pechino, il segretario al Tesoro americano Janet Yellen ha cenato ieri sera con il suo team in un ristorante di cucina Yunnan (In&Out), molto popolare tra la comunità straniera: le foto, finite sui social media, sono diventate virali. Alcuni clienti hanno anche commentato online che Yellen avrebbe in particolare apprezzato i funghi della cucina del sudovest della Cina, impressionando anche per l'abilità nell'uso delle bacchette.

Yellen, quanto ad oggi, ha un'agenda fitta di incontri tra le preoccupazioni delle imprese americane e le prospettive economiche globali, quando le relazioni tra i due Paesi sono ai minimi degli ultimi decenni. E vedrà la sua ex controparte, l'ex vicepremier Liu He, con la quale è pronta a scambiare opinioni sullo stato delle economie Usa e cinese, nonché sulle prospettive internazionali. Yellen dovrebbe vedere anche i rappresentanti delle aziende americane in Cina, in una sessione ospitata dalla Camera di commercio americana al fine di ascoltare le sfide che le aziende Usa devono affrontare in Cina, rimarcando il concetto di "sana concorrenza economica" che implica affrontare ciò che Washington ritiene pratiche sleali, tra cui le barriere all'accesso al mercato. In un tweet dopo l'arrivo a Pechino di ieri pomeriggio, Yellen ha affermato che, sebbene gli Stati Uniti proteggano la propria sicurezza nazionale quando necessario, "questo viaggio rappresenta un'opportunità per comunicare ed evitare problemi di comunicazione o incomprensioni".

La Cina ha intensificato la sua risposta ai limiti dei chip statunitensi e, prima del viaggio di Yellen, ha svelato nuovi controlli sulle esportazioni sui metalli chiave per la produzione di semiconduttori, il gallio e il germanio.