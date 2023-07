Ue, 'già annunciati 90 miliardi di investimenti sui chip'

(ANSA) - BRUXELLES, 07 LUG - "Il Chips Act entrerà formalmente in vigore solo questo autunno, ma sta già generando uno slancio straordinario: da quando lo abbiamo proposto, nel febbraio dell'anno scorso, sono stati già annunciati più di 90 miliardi di euro di investimenti industriali in Europa". Lo ha detto la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, in visita nel quartier generale di Imec a Leuven.

I finanziamenti annunciati, ha sottolineato, riguardano ad esempio "12 miliardi in Polonia, 30 miliardi di euro per due fabbriche a Magdeburgo, ma vediamo anche investimenti a Dublino, Catania, Grenoble e Dresda". (ANSA).