Migranti: scoperto presso Sfax cantiere di barche clandestino

(ANSA) - TUNISI, 07 LUG - Unità della Guardia nazionale tunisina hanno scoperto a Jebeniana, nel governatorato di Sfax, un'officina artigianale specializzata nella fabbricazione di imbarcazioni utilizzate per le traversate illegali nel Mediterraneo. Lo ha reso noto il portavoce della Guardia nazionale su Facebook precisando che nelle operazioni sono state ispezionate tre abitazioni, all'interno delle quali sono state sequestrate alcune imbarcazioni in metallo e legno, attrezzature per la saldatura e una quantità di generi alimentari di contrabbando. Quattro le persone arrestate. (ANSA).