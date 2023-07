Clima: Kerry torna in Cina la prossima settimana

(ANSA) - WASHINGTON, 07 LUG - John Kerry, inviato speciale di Joe Biden per il cambiamento climatico, andrà in Cina la prossima settimana per riavviare i negoziati sul riscaldamento globale tra i due maggiori Paesi inquinatori del mondo.

Il viaggio, che Kerry ha annunciato in una intervista tv, segnerà le prime discussioni sul clima tra Washington e Pechino dallo scorso agosto, quando il Dragone interruppe i colloqui dopo che l'allora speaker della Camera Nancy Pelosi visitò Taiwan. (ANSA).