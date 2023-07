Casa Bianca conferma invio bombe a grappolo a Kiev

(ANSA) - WASHINGTON, 07 LUG - Gli Usa forniranno bombe a grappolo all'Ucraina, nonostante i rischi per i civili, che Kiev si e' impegnata per iscritto a minimizzare: lo ha confermato il consigliere per la sicurezza nazionale Jake Sullivan in un briefing alla Casa Bianca, sostenendo che la fornitura di queste munizioni "e' la cosa giusta da fare ora". Il Pentagono ha poi annunciato un nuovo invio di armi da 800 milioni di dollari all'Ucraina che include le bombe a grappolo. Si tratta del 42esimo dall'inizio dell'invasione da parte della Russia.

