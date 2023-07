Accordo Ue sul piano per l'aumento della produzione di munizioni

(ANSA) - BRUXELLES, 07 LUG - L'Unione europea ha raggiunto l'accordo politico sul piano per aumentare la produzione di munizioni a un milione di pezzi l'anno. L'Act in support of ammunition production (Asap), proposto a maggio dalla Commissione Ue, prevede un fondo da 500 milioni di euro dal bilancio comunitario per il co-finanziamento dei progetti industriali nazionali per le munizioni e apre la strada alla possibilità per i Paesi di usare parte dei fondi del Pnrr e di coesione per sostenere la produzione. Il piano contribuirà ad aumentare le consegne di armi da artiglieria all'Ucraina. La firma finale e l'entrata in vigore sono attese entro fine luglio.

"Ce l'abbiamo fatta. Asap. Siamo orgogliosi del rapido accordo tra il Parlamento europeo e i Paesi membri per incrementare la produzione di munizioni con 500 milioni di euro.

Accelereremo la consegna in Ucraina e riempiremo le nostre scorte", scrive Metsola in un tweet accompagnato dall'hashtag con il saluto nazionale ucraino #SlavaUkraini. (ANSA).