Usa, l'Iran ha sequestrato una nave commerciale nel Golfo

- DUBAI, 06 LUG - Le guardie della rivoluzione iraniane hanno sequestrato una nave commerciale nel Golfo. Lo sostiene la Marina Usa. Le forze statunitensi hanno monitorato l'incidente in acque internazionali, ha dichiarato in un comunicato la Quinta Flotta della Marina statunitense con sede nel Bahrein, ma "hanno valutato che le circostanze di questo evento non giustificavano ulteriori risposte".

Mercoledì, la Marina statunitense ha dichiarato di aver bloccato due tentativi di sequestro di petroliere commerciali da parte della Marina iraniana in acque internazionali al largo dell'Oman.