Salgono a 30 milioni gli utenti di Threads

(ANSA) - WASHINGTON, 06 LUG - Sono saliti a 30 milioni gli utenti che hanno scaricato in poche ore la nuova app Threads, lanciata da Meta come alternativa a Twitter. E fra questi ci sarebbero da Oprah Winfrey al Dalai Lama, assieme a celebrities come Shakira, Kim Kardashian, Will Smith e Jennifer Lopez. Lo riportano i media americani. Mentre la Casa Bianca al momento ancora non ha un account su Threads, come ha assicurato il vice portavoce Andrew Bates in un punto con la stampa a bordo dell'Air Force One che ha trasferito Joe Biden in South Carolina.

"Se apriremo un profilo sulla nuova piattaforma lo annunceremo", ha sottolineato il funzionario. (ANSA).