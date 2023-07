Nuovo accordo tra ANSA e l'agenzia georgiana Interpressnews

L'agenzia georgiana INTERPRESSNEWS e ANSA hanno firmato oggi un accordo di collaborazione che prevede la disponibilità e lo scambio di contenuti da poter utilizzare sulle rispettive piattaforme informative. L'accordo è stato firmato in collegamento virtuale, alla presenza dell'ambasciatore italiano a Tbilisi Enrico Valvo e dell'ambasciatore georgiano in Italia Konstantine Surguladze.

Gli abbonati delle due agenzie potranno disporre quindi di una più ampia offerta di servizi di informazione internazionale: l'accordo si articola infatti nella possibilità per i partner di utilizzare i rispettivi servizi informativi per uso editoriale e di sviluppare offerte commerciali congiunte a supporto della comunicazione di istituzioni e aziende dei rispettivi Paesi.

Per l'ambasciatore Enrico Valvo, "le relazioni fra Italia e Georgia hanno conosciuto negli ultimi anni una forte intensificazione, culminata nella visita di Stato in Italia nel giugno 2022 della presidente Zourabishvili, alla quale ha fatto seguito lo scorso aprile la firma a Roma da parte del vice presidente del Consiglio dei ministri e ministro degli Esteri e della Cooperazione Internazionale Antonio Tajani e del suo omologo georgiano Darchiashvili di una Dichiarazione congiunta per lo stabilimento di un meccanismo di dialogo di alto livello nelle quattro dimensioni della politica, della difesa e della sicurezza, dell'economia e del commercio, nonché della cultura, dell'istruzione e della scienza. Nel quadro di questo crescente dinamismo delle relazioni bilaterali, l'odierno accordo fra ANSA e Interpressnews rappresenta uno strumento importante per promuovere una migliore conoscenza presso il pubblico degli sviluppi nei due Paesi e delle iniziative di interesse comune. Desidero ringraziare ANSA e Interpressnews per la firma di questa intesa, che apre prospettive assai promettenti nella collaborazione fra i due Paesi nel campo dei media".

L'ambasciatore georgiano Konstantine Surguladze ha dichiarato: "Credo che l'occasione in cui comunichiamo oggi sia molto utile ed importante. Vorrei sottolineare gli ottimi rapporti bilaterali esistenti tra la Georgia e l'Italia a livello politico, economico e culturale. Siamo lieti di vedere che queste dinamiche positive si stanno trasmettendo anche ad altri campi di interesse comune e, in questo caso, ai media e alla comunicazione. Nel mondo di oggi, dove l'informazione tempestiva di qualità è di vitale importanza per le nostre società in ogni ambito, attribuiamo particolare attenzione a questo segmento. Comprendiamo la necessità di moltiplicare le occasioni di contatto e ci auguriamo che l'accordo odierno firmato dalle agenzie di stampa georgiana e italiana favorisca un approfondimento della conoscenza reciproca fra la Georgia e l'Italia".

"Nell'era della disinformazione, quando notizie incontrollate e di parte si diffondono su diverse piattaforme di social media, l'importanza e il ruolo dei media di qualità è ai massimi storici", ha sottolineato la direttrice di Newsroom di Palitra Media - cui fa capo l'agenzia Interpressnews - Natalia Mumladze: "È un grande privilegio e, allo stesso tempo, una grandissima responsabilità per la nostra agenzia essere affidabile per i lettori ed essere fonte di informazioni pertinenti, equilibrate e verificate. L'agenzia di stampa Interpressnews è un esempio di media che ha trovato il suo ruolo con i lettori quasi 25 anni fa, diventando la principale fonte di informazione affidabile in Georgia. Oggi, con la firma dell'accordo con l'agenzia italiana ANSA, passiamo a una nuova fase: sono sicura che la collaborazione tra queste due agenzie sarà fruttuosa e che i nostri lettori disporranno di notizie più interessanti e diversificate".

L'amministratore delegato di ANSA Stefano De Alessandri ha espresso soddisfazione per questa nuovo accordo di collaborazione internazionale: "Si arricchisce di una nuova importante partnership la nostra rete di networking internazionale in un'area strategica di confine tra Europa ed Asia; questo nuovo accordo - oltre a garantire la reciproca disponibilità di informazione certificata tra la Georgia e l'Italia - costituisce un primo passo per lo sviluppo di progetti a sostegno della comunicazione delle istituzioni e delle aziende dei due Paesi".