Lukashenko, 'Prigozhin è a San Pietroburgo, non qui'

(ANSA) - ROMA, 06 LUG - "Prigozhin si trova a San Pietroburgo. Non si trova sul territorio bielorusso". Lo ha dichiarato il presidente bielorusso Alexander Lukashenko citato da Belta.

"Dov'è questa mattina? Forse è andato a Mosca in mattinata". Ha aggiunto il presidente bielorusso Lukashenko a proposito del luogo in cui si troverebbe il capo del Gruppo Wagner Yevgeny Prigozhin. A proposito della Wagner in generale, invece, il presidente bielorusso sostiene che, trattandosi di "una società russa", "la domanda non è chiaramente rivolta a me". "Per quanto ne so - aggiunge Lukashenko - i combattenti sono nei loro campi".

"Non vedo assolutamente alcun rischio dall'impiego del Gruppo Wagner" in Bielorussia, ha dichiarato ancheLukashenko, citato da Belta. (ANSA).