In risposta a razzo, Israele colpisce in Libano

In risposta al lancio di un razzo dal Libano, Israele sta colpendo ora la zona da cui è partito il colpo che si trova in territorio libanese. Lo ha fatto sapere il portavoce militare che ha confermato il lancio del razzo dal Libano "esploso nelle adiacenze del confine in territorio israeliano". L'esplosione è avvenuta nei pressi della cittadina di Ghajar nel nord del Paese.