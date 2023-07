Autore di Mr. Arbitrium a Leopoli, 'no a guerra oggi più forte'

(ANSA) - ROMA, 06 LUG - Dopo i bombardamenti di questa notte alla città di Leopoli è ancora più forte il messaggio del 'no' alla guerra dell'artista Emanuele Giannelli che, proprio una settimana fa, insieme al sindaco di Leopoli inaugurava l'installazione Mr. Arbitrium accanto al Teatro dell'Opera della città ucraina perché "anche l'arte non vuole tacere di fronte alla guerra". Lo si legge nella nota diffusa dall'ufficio stampa.

La scultura Mr.Arbitrium, il gigante di Emanuele Giannelli, è in Ucraina grazie all'accoglienza della città di Leopoli ed è stato collocato nel centro storico. Il progetto è stato ideato da Rosi Fontana e supportato in pieno da Giannelli, da Davide Monaco in rappresentanza della Fondazione Terre Medicee e Città di Seravezza e dalla Banca Versilia Lunigiana e Garfagnana.

L'opera rimarrà a Leopoli fino al 15 ottobre.

Mr.Arbitrium, così come concepito da Emanuele Giannelli, ha come caratteristica quella di essere una figura nell'atto di spingere e sostenere al contempo. Per questa sua peculiarità è stato scelto, si spiega, "per portare un messaggio di speranza in Ucraina". Il gigante, "alto sei metri e mezzo", già esposto a Lucca e a Firenze, "è arrivato in Ucraina per sostenere il popolo e il Paese in questo tempo di dolore e di sofferenza e spingere via la guerra, per lasciare posto alla pace e alla ricostruzione". (ANSA).