Ucraina, un uomo fa esplodere un ordigno in tribunale a Kiev

Un'esplosione è risuonata nel tribunale del distretto Shevchenkiv di Kiev. Lo hanno riferito le autorità ucraine, come riporta Unian, precisando che sul posto sono già al lavoro un gruppo investigativo-operativo, forze speciali, tecnici degli esplosivi ed esperti cinofili.

"Secondo le prime informazioni, un ordigno attualmente non identificato è stato fatto esplodere da un uomo che era stato portato in udienza in tribunale": lo riferisce il ministero dell'Interno ucraino in seguito all'esplosione che si è verificata nel tribunale del distretto Shevchenkiv a Kiev. L'individuo era stato condotto in tribunale da un convoglio militare e "per ragioni sconosciute ha fatto esplodere un ordigno, a quanto sembra in un bagno".

L'Ucraina ha lanciato un appello alla comunità internazionale perché si intraprenda "un'azione immediata" per affrontare i rischi nella centrale nucleare di Zaporizhizhia, controllata dalle forze russe. "La Russia ha dispiegato personale militare e installato fortificazioni su almeno tre reattori, collocando esplosivi nell'impianto. È giunto il momento che il mondo agisca immediatamente", ha affermato il ministero degli Esteri ucraino su Twitter.

L'Ucraina ha nuovamente diffuso le indicazioni ai cittadini su come comportarsi per difendersi da eventuali radiazioni se dovesse verificarsi un incidente nucleare alla centrale di Zaporizhzhia, al centro di uno scambio di accuse tra Kiev e Mosca.

Zelensky: prioritaria la protezione delle centrali nucleari. "In queste ore stiamo discutendo le sfide principali: la prima è la protezione delle centrali nucleari. Ne abbiamo discusso con il comandante dell'aeronautica, il ministro degli Interni, il capo e il dg di Energoatom (l'azienda che gestisce le quattro centrali nucleari ucraine), il capo del servizio di guardia di frontiera". Lo ha scritto su Telegram il presidente ucraino Volodymyr Zelensky, dopo che da ieri pomeriggio Mosca parla di rischio di "un sabotaggio da parte di Kiev" alla centrale nucleare di Zaporizhzhia (in territorio controllato dai russi).

Cremlino: alto rischio di sabotaggio ucraino a Zaporizhzhia. Il rischio di "un sabotaggio del regime di Kiev" alla centrale nucleare di Zaporizhzhia, controllata dai russi, rimane "molto alto", un sabotaggio che sarebbe "catastrofico per le conseguenze". Lo ha detto il portavoce del Cremlino Dmitry Peskov, tornando anche ad accusare l'Ucraina di avere fatto saltare la diga di Kakhovka. Lo riferisce l'agenzia Ria Novosti.

L'Aiea chiede un accesso più ampio a Zaporizhzhia. L'Aiea ha chiesto un accesso più ampio alla centrale di Zaporizhzhia "per confermare l'assenza di mine o esplosivi". L'appello dell'agenzia internazionale è stato lanciato mentre cresce l'allarme intorno all'impianto, tra le accuse reciproche di Kiev e Mosca su un imminente attacco

Intanto, secondo quanto riferito dal Financial Times, il presidente cinese Xi Jinping ha messo personalmente in guardia l'omologo russo Vladimir Putin contro un attacco nucleare in Ucraina. Il giornaole dà conto del fatto che "i funzionari cinesi si prendono privatamente il merito di aver convinto il leader russo a fare marcia indietro rispetto alle velate minacce atomiche". Xi, indicando che Pechino nutre preoccupazioni per la guerra della Russia contro Kiev anche se offre un tacito sostegno a Mosca - secondo funzionari occidentali e cinesi -, ha consegnato il suo messaggio durante la visita di stato fatta a Mosca lo scorso marzo.

Un video pubblicato da Rbc-Ukraine mostra una potente esplosione che ha distrutto un grande deposito russo di munizioni Mlrs (sistema di artiglieria lanciarazzi multiplo di estrema precisione) a Makiivka, nel Donetsk, dove ieri sera il sindaco filorusso Alexey Kuzmin aveva segnalato un boato.

"I russi avevano piazzato un grande deposito di munizioni Mlrs nel cortile di un'area residenziale incompiuta a Makiivka. Ieri il deposito è saltato in aria.

I video "prima" e "dopo" sono stati girati da un drone", scrive Rbc-Ukraine.

Gb, Mosca ha perso metà della capacità di combattimento L'esercito russo ha perso metà della sua capacità di combattimento in Ucraina, inclusi 2.500 carri armati. Lo ha detto il capo di Stato maggiore della Difesa del Regno Unito, l'ammiraglio Tony Radakin. Il quale respinge l'idea di una controffensiva troppo lenta da parte delle forze armate di Kiev.

Spiragli sull'accordo sul grano. "C'è ancora tempo" per soddisfare le richieste russe per salvare l'accordo per l'esportazione di grano ucraino rinnovandolo dopo la sua scadenza, il 17 luglio. Lo ha detto il portavoce del Cremlino, Dmitry Peskov, citato dalle agenzie russe, ribadendo comunque che al momento non ci sono le condizioni per la proroga.