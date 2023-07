Polonia: l'Ue 'preoccupata' sull'indipendenza dei giudici

(ANSA) - BRUXELLES, 05 LUG - Malgrado gli impegni assunti nell'ambito del piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr) relativi a determinati aspetti del sistema giudiziario, in Polonia "permangono gravi preoccupazioni in merito all'indipendenza della magistratura". È quanto emerge dal rapporto annuale della Commissione europea sullo Stato di diritto. Le riforme in materia di giustizia, al centro di una lunga controversia con Bruxelles, sono necessarie allo sblocco dei fondi europei per la ripresa destinati a Varsavia, pari a circa 36 miliardi di euro. (ANSA).