Nicaragua: fonte diplomatica, scarcerato il vescovo Alvarez

(ANSA) - MANAGUA, 05 LUG - È uscito dal carcere il vescovo cattolico del Nicaragua, Rolando Álvarez, critico di Daniel Ortega e condannato a 26 anni di reclusione: lo ha rivelato alla Cnn una fonte diplomatica, secondo la quale sono in corso colloqui tra il governo e i vertici della Chiesa locale sul futuro di Alvarez.

Nei colloqui ci sarebbe anche la possibilità che il vescovo venga espulso dalla nazione latinoamericana o mandato in esilio.

Se il religioso si rifiutasse di lasciare il Paese, potrebbe essere riportato in prigione, ha precisato la fonte.

Le relazioni tra Nicaragua e Vaticano si sono incrinate quest'anno dopo che Papa Francesco ha definito, quello di Ortega, un "regime oppressivo". (ANSA).