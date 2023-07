Kiev avverte i cittadini sulla protezione dalle radiazioni

(ANSA) - ROMA, 05 LUG - Il ministero della Salute ucraino ha nuovamente diffuso le indicazioni ai cittadini su come comportarsi per difendersi da eventuali radiazioni se dovesse verificarsi un incidente nucleare. Il governo in mattinata, per voce del vice ministro della Difesa Hanna Malyar, ha detto di ritenere che per Mosca un attacco alla centrale nucleare di Zaporizhzhia - da attribuire agli ucraini - è uno "strumento per raggiungere obiettivi militari e ribaltare le sorti della guerra a suo favore". Il Cremlino oggi ha detto che il rischio di "un sabotaggio di Kiev" alla centrale nucleare di Zaporizhzhia, controllata dai russi, rimane "molto alto". (ANSA).