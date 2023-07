Afghanistan: Gb indaga su sue forze speciali per crimini guerra

(ANSA) - LONDRA, 05 LUG - Il ministro della Difesa britannico Ben Wallace ha dichiarato in una nota scritta al Parlamento che le forze speciali del Regno Unito sono al centro dell'inchiesta indipendente annunciata lo scorso dicembre per indagare sulle accuse di uccisioni illegali condotte da soldati di sua maesta' in Afghanistan nel periodo 2010-2013.

Inoltre, secondo il ministro, l'inchiesta è giunta alla fase delle audizioni. Le accuse riguardano l'operato dello Special Air Service (Sas) rispetto alle uccisioni compiute nella provincia di Helmand e anche casi di insabbiamento. In merito aveva condotto una lunga inchiesta la Bbc dalla quale era emersa la modalità operativa delle Sas: afghani disarmati venivano regolarmente eliminati durante i raid notturni, e su di loro venivano piazzate armi per giustificare i crimini. (ANSA).