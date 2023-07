Nelle Filippine gangsters cinesi dominano il gioco d'azzardo

(ANSA) - SINGAPORE, 04 LUG - Crescono le pressioni che il presidente filippino Ferdinand Marcos sta affrontando, anche da parte dei suoi stessi alleati, per vietare tutte le operazioni di gioco d'azzardo online. A quanto sembra, gangster cinesi hanno preso il controllo di quella che solo l'anno scorso è stata descritta come "un'industria nascente".

Sotto la precedente amministrazione Duterte, gli operatori di gioco offshore filippini (Pogos) hanno iniziato a proliferare, con dozzine spuntate negli ultimi anni, molti illegalmente, e la maggior parte si rivolge ai giocatori in Cina, dove il gioco d'azzardo è illegale.

Con esso è arrivata un'ondata di crimini, tra cui rapimenti, omicidi, torture e accuse di "riduzione in schiavitù" dei lavoratori, che hanno spinto gli stretti collaboratori di Marcos a sollecitarlo a porre fine a tutto ciò una volta per tutte.

