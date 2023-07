Nato, Kiev non riceverà i caccia durante la controffensiva

(ANSA) - ROMA, 04 LUG - L'Ucraina non riceverà aerei da combattimento fino a quando la controffensiva contro la Russia non sarà terminata, ha detto a Lbc (Leading britain's conversation) l'ammiraglio Rob Baeur, presidente del comitato militare della Nato, spiegando che la questione della fornitura a Kiev degli aerei da combattimento "non sarà risolta a breve termine".

In vista del vertice Nato a Vilnius, Baeur ha affermato: "Addestrare piloti, tecnici, fare la logistica non sarà possibile durante la controffensiva. E' comprensibile che l'Ucraina richieda questi aerei, ma non dovremmo mettere insieme questa cosa con la controffensiva". (ANSA).