In Francia 72 fermi la notte scorsa, Macron riceve i sindaci

Il presidente francese, Emmanuel Macron, riceve oggi i sindaci di 220 comuni particolarmente danneggiati durante la settimana di violenze urbane seguite all'uccisione del diciassettenne Nahel da parte di un poliziotto. Nel paese si è registrata la seconda notte consecutiva di calma, con 72 fermi in totale (24 a Parigi e in banlieue), contro le diverse centinaia che se ne contavano fino a sabato sera. Pochi, ma non completamente assenti, gli episodi di danneggiamenti e le auto date alle fiamme (159). Nessun ferito.

L'incontro con i sindaci, secondo quanto spiegato dall'Eliseo, mira al varo di "un lavoro dettagliato e di lungo termine per capire in profondità i motivi che hanno portato agli eventi di questi giorni".