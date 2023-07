Bolsonaro rischia l'ineleggibilità fino al 2032

(ANSA) - BRASILIA, 04 LUG - La procura federale brasiliana ha inviato alla Corte dei conti (Tcu) una richiesta che potrebbe prorogare il periodo di ineleggibilità dell'ex presidente Jair Bolsonaro, condannato dal Tribunale superiore elettorale (Tse) per aver commesso abuso di potere durante un incontro con gli ambasciatori stranieri avvenuto il 12 luglio 2022, quando mise in dubbio l'affidabilità del voto elettronico.

Il sostituto procuratore Lucas Rocha Furtado ha chiesto alla Tcu di indagare sui danni causati alle casse pubbliche da Bolsonaro nell'occasione, in cui l'evento fu trasmesso sulla tv pubblica.

Il Tse ha reso Bolsonaro ineleggibile fino alle presidenziali del 6 ottobre 2030. Se la Tcu lo condannasse nuovamente, l'ineleggibilità potrebbe però estendersi fino al 2032, quando ci saranno le elezioni per i governi municipali, secondo il quotidiano Folha de São Paulo. (ANSA).