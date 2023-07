Biden, da Stoltenberg ferma leadership per guidare la Nato

"Accolgo con favore l'annuncio che la Nato estenderà il mandato del Segretario generale Jens Stoltenberg per un ulteriore anno. Con la sua ferma leadership, esperienza e giudizio, il Segretario Generale Stoltenberg ha portato la nostra Alleanza attraverso le sfide più significative per la sicurezza europea dalla seconda guerra mondiale". Lo ha affermato il presidente Usa Joe Biden commentando l'estensione del mandato di Stoltenberg alla guida della Nato. "Oggi la nostra Alleanza è più forte, più unita e propositiva di quanto non sia mai stata".

Anche per Kiev è "un'ottima notizia la proroga di un anno del mandato di Stoltenberg alla Nato", come ha commentato il ministro degli esteri ucraino Dmytro Kuleba nel suo account Twitter. "I tempi difficili richiedono una leadership forte", ha aggiunto. "Jens Stoltenberg ha dimostrato proprio questo. Non vedo l'ora di promuovere la nostra cooperazione". (ANSA).