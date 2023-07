Biden addolorato per nuova ondata di sparatorie assurde

(ANSA) - WASHINGTON, 04 LUG - "Siamo addolorati per coloro che hanno perso la vita e, mentre la nostra nazione celebra il Giorno dell'Indipendenza, preghiamo per il giorno in cui le nostre comunità saranno libere dalla violenza delle armi": così il presidente Usa Joe Biden e la First Lady Jill Biden dopo che gli Stati Uniti hanno "subito ancora una volta un'ondata di tragiche e assurde sparatorie...da Philadelphia a Fort Worth, da Baltimora a Lansing, da Wichita a Chicago". Il presidente ha rilanciato quindi il monito ai repubblicani per una stretta sulle armi e a seguire l'esempio dell'Illinois dopo la sparatoria dello scorso anno. (ANSA).