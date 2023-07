Attentato a Tel Aviv, '8 feriti, due in gravi condizioni'

(ANSA) - TEL AVIV, 04 LUG - Almeno otto persone sono state travolte da un'auto alla fermata di un autobus nella parte nord di Tel Aviv in un attentato seguito da un accoltellamento. Degli israeliani feriti, due - tra cui una donna - sono in gravi condizioni, secondo l'ultimo bilancio dell'attacco riferito dal capo della polizia Yaacov Shabtai.

"L'attentatore è arrivato a bordo di un furgone ed ha centrato una fermata di autobus e subito dopo - ha spiegato - ha cominciato ad accoltellare i passanti. E' stato fermato dal coraggioso intervento di un civile", ha aggiunto. Shabtai ha segnalato che la polizia era in allerta dopo i fatti di Jenin.

L'attentatore, 'neutralizzato' e ucciso da un civile che era sol posto è un palestinese di 23 anni originario di un paese vicino Hebron, secondo fonti riportate dai media, che lo hanno indentificato in Hassim Halaila. Aveva un permesso di ricevere cure mediche a Tel Aviv.

Hamas da Gaza, citata dai media, ha inneggiato all'attentato definendolo "un'eroica vendetta" per l'operazione militare a Jenin. (ANSA).