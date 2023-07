Von der Leyen, concludere Patto di stabilità entro il 2023

(ANSA) - MADRID, 03 LUG - "Bisogna concludere la riforma del Patto sulla stabilità entro la fine dell'anno. Sono convinta che ci riusciremo". Lo ha detto la presidente della Commissione Ue Ursula von der Leye nella conferenza stampa congiunta con il premier spagnolo Pedro Sanchez, al termine della riunione del collegio dei commissari Ue a Madrid.

Von der Leyen ha auspicato che durante il semestre di presidenza spagnola si possa andare "avanti col patto sui migranti" perché sia una realtà "entro il 2024".

"Sui migranti abbiamo fatto buoni progressi, ora serve lo sprint finale per adottare il Patto prima della fine della legislatura. Ma dobbiamo lavorare anche sulla parte attuativa, attraverso accordi con i Paesi di transito. Per questo come Commissione abbiamo proposto 15 miliardi di euro in più nell'ambito della revisione del bilancio pluriennale", ha aggiunto.

Sul tema dell'immigrazione, Sanchez ha a sua volta rilevato: "confido che possiamo chiudere l'accordo in questo semestre perché avrebbe un forte valore simbolico". (ANSA).