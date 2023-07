Singapore, sospesi progetti per allevamenti ittici a sud

(ANSA) - SINGAPORE, 03 LUG - Sono state sospese le gare d'appalto per due allevamenti ittici vicino a barriere coralline incontaminate nelle acque a sud di Singapore a causa delle preoccupazioni sul potenziale impatto ambientale che questi potrebbero avere sulla biodiversità marina.

Biologi marina della della National University of Singapore hanno dichiarato che l'uso degli spazi marini intorno a Singapore deve essere pianificato nel suo insieme per tenere conto della connettività degli habitat marini. L'interruzione di tale connettività può avere un impatto sul flusso della progenie dei coralli tra questi siti, che mantiene la diversità genetica e la sopravvivenza a lungo termine di coralli. Questi siti marini ospitano inoltre le vongole giganti, una specie in via di estinzione. La Singapore food agency (Sfa) ha dichiarato che rimanderà la pubblicazione di una gara d'appalto sugli spazi marini per gli allevamenti ittici nei mari a sud della città-stato fino al completamento di ulteriori studi, condotti in consultazione con ricercatori e gruppi naturalistici. (ANSA).