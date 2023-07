Media russi, Prigozhin è uscito di testa per i soldi

(ANSA) - ROMA, 03 LUG - Il leader di Wagner Prigozhin "è andato fuori di testa a causa dei grandi soldi" fatti in questi anni: lo ha detto l'opinionista tv Dmitry Kiselev, nel suo programma televisivo settimanale Rossija 1, come riporta il Moscow Times. "Pensava di poter sfidare personalmente il ministero della Difesa, lo stato stesso e il presidente", ha aggiunto sostenendo che il gruppo Wagner avrebbe ricevuto dallo Stato russo oltre 17,5 miliardi di euro (circa 17 mila miliardi di rubli), divisi in contratti governativi (860 miliardi di rubli) e servizi forniti dalla holding Concord (845 miliardi di rubli) in mano all'ex cuoco di Putin. (ANSA).