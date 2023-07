L'ex re del Belgio Alberto II resta in ospedale

(ANSA) - BRUXELLES, 03 LUG - L'ex re del Belgio Alberto II resterà in ospedale ancora per qualche tempo. Lo ha annunciato il Palazzo Reale, secondo quanto riportato dai media locali.

L'ex sovrano, ricoverato lo scorso martedì in via precauzionale per disidratazione, dovrà restare "sotto osservazione almeno fino a lunedì".

"La sua guarigione procede bene ma ha ancora bisogno di un po' di tempo e di riposo", scrive il Palazzo Reale, precisando che la presenza dell'ex sovrano e della regina emerita Paola Ruffo di Calabria ai festeggiamenti nazionali del 21 luglio "sarà rivalutata con l'avvicinarsi della data".

Sesto re belga, sul trono per quasi 20 prima di abdicare nel 2013 per problemi di salute passando la corona al figlio Filippo, Alberto II negli ultimi anni ha subito anche un intervento al cuore e uno per rimuovere un tumore alla pelle sul viso. (ANSA).