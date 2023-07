Kiev, 'nessun segnale di sgombero russo da Zaporizhzhia'

(ANSA) - NIKOPOL, 03 LUG - L'amministratore militare del distretto di Nikopol Yevhen Yevtushenko ha detto ai giornalisti presenti sul posto, tra cui l'ANSA, che non ci sono segni evidenti che sia in corso uno sgombero da parte dei russi dalla centrale nucleare di Zaporizhzhia che si trova dall'altra parte del fiume Dnipro, a soli 6 chilometri da Nikopol. "Alcune persone se ne sono andate ma lo staff che fa funzionare la centrale è sul posto anche se - ha commentato Yevtushenko - questo non significherebbe molto perché anche quando i russi hanno fatto saltare la diga di Nova Kakhovka fecero morire soldati russi che erano sul posto". (ANSA).