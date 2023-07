Kiev, in 7 giorni liberati 37 km quadrati a est e sud

Nell'ultima settimana, le forze ucraine hanno liberato in totale più di 37 chilometri quadrati a est e sud del Paese. Lo sostiene la viceministra della Difesa ucraina Hanna Malyar in un aggiornamento su Telegram.

"Nell'ultima settimana, a seguito del miglioramento della posizione operativa (tattica) e dell'allineamento della linea del fronte, l'area liberata è stata aumentata di 9 km quadrati" a est, ha scritto Malyar. Nello stesso periodo, a sud "i territori liberati sono aumentati di 28,4 km quadrati. In totale, l'area sgomberata nel sud è di 158,4 km quadrati", ha sottolineato.

"Sia le operazioni offensive che quelle difensive sono in corso a est. Ci stiamo muovendo in direzione di Bakhmut e il nemico continuerà ad avanzare in direzione di Lyman, Avdiivka e Marinka. Il nemico sta cercando di cacciare le nostre truppe dalle loro posizioni, ma riceve un discreto rifiuto. Adesso sono in corso pesanti combattimenti lì", ha riferito Malyar. Nel sud, "le forze di difesa dell'Ucraina continuano a condurre un'operazione offensiva nelle direzioni Melitopol e Berdyansk", registrando "successo" in diverse direzioni.

Abbattuti 13 su 17 droni lanciati dai russi nella notte - Questa notte, le forze ucraine hanno distrutto 13 dei 17 droni russi lanciati sul Paese. Lo riferisce l'aeronautica militare ucraina in un aggiornamento su Telegram. "Nella notte del 3 luglio 2023, le forze di occupazione russe hanno effettuato un altro attacco con droni iraniani 'Shahed-136/131' dalla direzione sud-est. In totale sono stati registrati 17 lanci. Nelle regioni meridionali, orientali e centrali, la difesa antiaerea ha funzionato e a seguito del combattimento antiaereo, 13 Uav d'attacco Shahed-136/131 sono stati distrutti", ha scritto l'aeronautica di Kiev.