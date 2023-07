Georgia: Saakashvili ricompare in tribunale, 'sono innocente'

(ANSA) - ROMA, 03 LUG - "L'ex presidente della Georgia Mikheil Saakashvili, è comparso oggi in tribunale tramite collegamento video per la prima volta dopo una lunga pausa.

L'udienza in tribunale riguarda la dispersione di una manifestazione pacifica dell'opposizione il 7 novembre 2007 e l'attacco alla compagnia televisiva Imedi lo stesso giorno". Lo riporta l'agenzia Interfax precisando che l'ex capo di stato, che "si è collegato in video dal suo reparto nella clinica Vivamedi, si è proclamato non colpevole delle accuse penali mosse contro di lui".

"Perché una persona totalmente innocente è tenuta dietro le sbarre? Non ho commesso i crimini di cui sono accusato", ha detto Saakashvili, aggiungendo che la sua prigionia "non lo spezzerà" e che continuerà la sua lotta politica per sostituire l'attuale amministrazione georgiana. "Intendo partecipare attivamente ai processi politici in Georgia. Sostituiremo definitivamente l'attuale amministrazione e preverremo conflitti civili", ha sottolineato.

Saakashvili si è poi detto orgoglioso di essere cittadino ucraino e ha suggerito di tenere un dibattito pubblico in cui il popolo georgiano esprimerà il proprio giudizio. I media ucraini da parte loro hanno sottolineato "le sue terribili condizioni fisiche e quanto peso abbia perso durante la sua permanenza in ospedale". (ANSA).