Addio all'ultimo eroe francese dello sbarco in Normandia

Léon Gautier, l'ultimo sopravvissuto dei 177 francesi che parteciparono allo sbarco alleato del 6 giugno 1944 in Normandia è morto oggi all'età di 100 anni: è quanto annunciato dal Mémorial de Caen. Gautier era l'ultimo membro del commando Kieffer, un battaglione di 177 militari francesi sbarcati sulle coste della Normandia per liberare la Francia e l'Europa dal nazifascismo. E' morto questa mattina, in un ospedale di Caen.

In un tweet, il presidente francese Emmanuel Macron rende omaggio al liberatore scomparso. E ricorda che Gautier diceva sempre: "Non siamo eroi, abbiamo solo fatto il nostro dovere".

"Non lo dimenticheremo", aggiunge il capo dello Stato. Omaggio a Gautier anche da parte della capogruppo del Rassemblement National, Marine Le Pen: "Saluto la memoria di Léon Gautier, immenso patriota, ultimo sopravvissuto dei 177 francesi sbarcati in Normandia per liberare la Francia. Gloria a questo eroe che riposi in pace".