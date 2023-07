Ue verso norme rafforzate sulla privacy, lente su Big Tech

Nuove regole procedurali comuni per aiutare le autorità nazionali per la protezione dei dati a cooperare nelle indagini transfrontaliere, comprese quelle sulle Big Tech. E' il contenuto della proposta per rafforzare l'applicazione del regolamento Ue sulla privacy (Gdpr) che la Commissione europea si appresta a presentare martedì 4 luglio. Il piano "rafforzerà la fiducia dei cittadini facilitando una risoluzione più rapida delle indagini e riducendo il numero di dispute tra le autorità di controllo" dei Ventisette "nei casi transfrontalieri", si legge nell'ultima bozza della proposta, di cui l'ANSA ha preso visione.