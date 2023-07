Taxi senza guidatore a San Francisco, ira delle autorità locali

(ANSA) - NEW YORK, 02 LUG - I taxi senza guidatore 24 ore al giorno sette giorni su sette potrebbero presto diventare un realtà a San Francisco. Le autorità della California decideranno entro il 13 luglio se dare il via libera definitivo e quindi rimuovere gli attuali limiti vigenti, che confinano i taxi senza autista a determinate ore della giornate e in aree prestabilite.

Se ci sarà l'ok come previsto, i taxi senza guidatore potranno circolare senza limiti nella città che, così, diventerebbe apripista a livello nazionale. Ma l'attesa svolta non piace alle autorità locali, convinte che la tecnologia esistente non sia ancora abbastanza avanzata per un tale passo: il rischio è quello di incidenti e un traffico ancora maggiore per le strade di San Francisco. Al di là di manifestare il loro disappunto, però, le autorità locali possono ben poco visto che la regolamentazione delle strade ricade a livello statale. (ANSA).