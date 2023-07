(ANSA) - JOHANNESBURG, 02 LUG - Regna l'incertezza in sudafrica sulla salute del re zulu, capo della monarchia tradizionale più influente del Paese, con il suo portavoce che ha smentito le notizie di un suo ricovero in ospedale con il sospetto di un avvelenamento.

Misuzulu Zulu, 48 anni, è salito al trono lo scorso anno dopo la morte di suo padre, Goodwill Zwelithini, nel mezzo di un'aspra faida sulla successione reale. La notte scorsa, l'influente primo ministro zulu, il principe Mangosuthu Buthelezi, ha dichiarato in un comunicato stampa che il monarca era stato ricoverato nel vicino paese di Eswatini dopo essersi ammalato. Il re crede di essere stato avvelenato, dopo la morte improvvisa e inaspettata di uno dei suoi stretti consiglieri, ieri, ha detto Buthelezi. Douglas Xaba "è morto improvvisamente e ci sono sospetti che sia stato avvelenato", ha aggiunto e "quando Sua Maestà ha cominciato a non sentirsi bene, ha sospettato che anche lui potesse essere stato avvelenato".

Diverse fonti della polizia a Eswatini hanno confermato che c'era un'intensa sicurezza dispiegata in un ospedale privato vicino alla residenza reale del paese. Tuttavia, il portavoce Zulu ha negato che il sovrano sia stato sottoposto a cure ospedaliere. "Sembra che ci sia un'agenda orchestrata e una narrativa disperata per comunicare affermazioni diffamatorie e infondate sulla cattiva salute di Sua Maestà", ha detto il portavoce all'Afp. "Il re si è sottoposto a visite mediche preventive e approfondite in un contesto di Covid e dopo la morte improvvisa del suo stretto consigliere", ha precisato.

Sebbene il titolo di re della nazione Zulu non conferisca potere esecutivo, i monarchi esercitano una grande influenza morale su oltre 11 milioni di Zulu, che costituiscono quasi un quinto della popolazione sudafricana di 60 milioni di persone.

Il re Zwelithini, morto dopo oltre 50 anni al potere, ha lasciato sei mogli e almeno 28 figli. Misuzulu è il primo figlio della terza moglie di Zwelithini, che ha designato reggente nel suo testamento. La regina, tuttavia, è morta improvvisamente un mese dopo Zwelithini, lasciando un testamento che nomina Misuzulu come prossimo re, uno sviluppo non gradito dagli altri membri della famiglia. (ANSA).