Gaza: Hamas offre alla popolazione foto-souvenir con le armi

(ANSAmed) - TEL AVIV, 02 LUG - Nell'intento di avvicinare la popolazione alla 'resistenza armata', l'ala militare di Hamas ('Brigate Ezzedin al-Kassam') ha organizzato oggi nel centro di Gaza una mostra in cui ha esposto le armi utilizzate dai propri combattenti e ha incoraggiato i visitatori - fra cui molti bambini - a toccarle e a farsi foto ricordo. "La resistenza è una immagine ed un ricordo" ha scritto negli annunci della manifestazione. "Fatevi un souvenir con le armi di al-Kassam".

In questa occasione sono stati esposti vari missili prodotti da Hamas, missili russi Kornet, droni e lanciarazzi. In passato Hamas ha spesso organizzato parate militari nelle strade di Gaza: ma in quelle occasioni il pubblico era stato tenuto a distanza. (ANSAmed).