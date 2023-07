Zelensky, visita Sanchez primo giorno presidenza Ue è simbolica

(ANSA) - ROMA, 01 LUG - Dopo aver ringraziato il primo ministro spagnolo Pedro Sanchez per essersi recato a Kiev, il presidente ucraino Volodymyr Zelensky sottolinea su Telegram quanto "è estremamente simbolico che questa visita avvenga proprio nel primo giorno della presidenza spagnola dell'Ue".

"La nostra casa comune europea non può essere immaginata senza l'Ucraina, senza il nostro coraggio e il nostro impegno per la libertà e la giustizia" conclude il presidente ucraino.

(ANSA).