Von der Leyen, 'Madrid alla guida Ue in un momento cruciale'

(ANSA) - BRUXELLES, 01 LUG - "La Spagna assume la presidenza del Consiglio in un momento cruciale.

Dobbiamo continuare ad essere uniti per un'Europa forte e a sostegno dell'Ucraina. E portare a compimento proposte importanti per la nostra competitività, sicurezza e prosperità".

Lo scrive su Twitter la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, augurando "buena suerte" a Madrid per il suo semestre alla guida dell'Ue, al via oggi. (ANSA).