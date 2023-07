Una tossina uccide decine delfini e leoni marini in California

(ANSA) - NEW YORK, 01 LUG - Decine di leoni marini e delfini morti o in agonia sulle spiagge della California del sud. A causare la moria sarebbe un'alga tossica che sta avvelenando i mammiferi, causando fra l'altro un comportamento più aggressivo da parte degli animali intossicati. Nell'ultima settimana almeno una ventina di persone sono state morse da leoni marini e delfini, di solito animali innocui. Al momento i casi di avvelenamento sono concentrati nel sud della California gli scienziati temono che il fenomeno possa diffondersi in tutto lo stato. (ANSA).