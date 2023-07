Sanchez, ingresso di Kiev nell'Ue è priorità del nostro semestre

(ANSA) - MADRID, 01 LUG - La candidatura dell'Ucraina a far parte dell'Unione europea sarà una priorità per la presidenza spagnola del Consiglio Ue che si apre oggi. Lo si legge in una dichiarazione congiunta del presidente ucraino Volodymyr Zelensky e quello spagnolo Pedro Sanchez, in visita a Kiev.

"La Spagna - afferma la nota - ribadisce il suo sostegno alla candidatura dell'Ucraina all'UE, che sarà una delle priorità della sua presidenza. La Spagna sostiene il rafforzamento del partenariato tra NATO e Ucraina, anche attraverso la creazione di un Consiglio NATO-Ucraina". (ANSA).