Sale a 51 bilancio vittime dell'incidente stradale in Kenya

(ANSA) - NAIROBI, 01 LUG - E' salito a 51, nella notte, il numero delle vittime dell'incidente stradale avvenuto ieri sera a Londiani, nel nord del Kenya, quando l'autista di un camion, a causa della forte pioggia, ha perso il controllo del mezzo travolgendo sei autobus, numerosi pedoni ed alcune bancarelle di ambulanti sulla statale Nakuru-Kericho. Un primo bilancio indicava almeno 48 vittime.

Altre 60 persone sono ricoverate in ospedale, come riferisce il sito Kenyans. Oltre al messaggio di cordoglio alla Nazione del presidente William Ruto - che ha invitato gli automobilisti "a prestare la massima cautela sulle strade, soprattutto ora che si verificano forti precipitazioni" - in mattinata è stata diffusa una direttiva del ministro degli Interni, Kithure Kindiki, rivolta alle forze dell'ordine: "Gli agenti di polizia di tutto il paese sono invitati a far rispettare con fermezza le regole del traffico e ad arrestare tutti i trasgressori, compresi, ma non solo, coloro che guidano veicoli difettosi e non idonei alla circolazione", si legge in una parte della dichiarazione.

Secondo le più recenti statistiche dell'Autorità nazionale per i trasporti e la sicurezza (Ntsa), dal gennaio di quest'anno, 2.124 kenioti hanno perso la vita in incidenti stradali a fronte di una popolazione di circa 50 milioni di abitanti (ANSA).