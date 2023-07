Francia, oltre 1.300 fermi durante la notte

(ANSA) - PARIGI, 01 LUG - Oltre 1.300 fermi sono stati effettuati la notte scorsa nei disordini in Francia. In totale - secondo quanto comunicato dal ministero dell'Interno - le forze dell'ordine hanno compiuto 1.311 fermi, di cui 406 a Parigi e nella vicina banlieue.

Oggi sono in programma, nel pomeriggio, i funerali del giovane Nahel, secondo quanto annunciato ieri dal sindaco di Nanterre.

La cerimonia - secondo quanto trapelato - dovrebbe svolgersi in un clima di "discrezione". (ANSA).