Elon Musk critica San Francisco, è città 'post-apocalittica'

Elon Musk critica la "post-apocalittica" San Francisco, dove i dipendenti di Twitter "non si sentono sicuri" a raggiungere il posto di lavoro e dove potrebbe essere girato un "episodio di Walking Dead".

Usando la sua piattaforma, Musk mette in evidenza la sua frustrazione per lo stato di decadenza della città, aumentando la pressione sulle autorità locali impegnate a rilanciare la città che dalla pandemia non si è ancora risollevata fra il crimine dilagante e l'elevato numero di senzatetto.

Le parole di Musk vengono però criticate da diversi esponenti del consiglio comunale di San Francisco. "I miliardari tech non offrono assistenza o soluzioni che possono aiutare. E' facile twittare ma non è facile portare avanti il duro lavoro di affrontare i molti problemi della città", afferma Dean Preston, componente del consiglio comunale con il Wall Street Journal.

