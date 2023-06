Zelensky, Snake Island libera da 1 anno, vittoria più importante

(ANSA) - ROMA, 30 GIU - "Oggi è il primo anniversario della liberazione di Snake Island (l'Isola dei Serpenti) dagli invasori russi. È una delle nostre vittorie più importanti". Lo scrive su Twitter il presidente ucraino Volodymyr Zelensky su Twitter.

"Ricordatevi, l'anno scorso, in primavera, nessuno si aspettava che l'Ucraina sarebbe stata in grado di implementare, in particolare, il fondamentale compito della difesa: fornire sicurezza all'Isola, e ad una parte significativa della zona delle acque del Mar Nero. Ma i nostri soldati lo hanno fatto - ha aggiunto -. I terroristi russi avevano bisogno dell'isola per distruggere l'intero sud del nostro paese, la nostra bellissima Odessa e altre città. I nostri soldati li hanno fermati e li hanno cacciati da Snake Island".

Zelensky ha quindi omaggiato il suo paese e gli ucraini che "sono molto più forti di quanto si pensi. A volte, più forti di quanto siamo abituati a pensare a noi stessi. Grazie a tutto ciò che la nostra gente riesce a fare nel confronto con i terroristi russi, stiamo rivelando al mondo intero e a noi stessi una nuova forza ucraina, forza che non perderemo mai e che sarà sempre un pilastro della sicurezza del mondo libero". (ANSA).