Migranti: Orban, l'Ue vuole costruire 10mila ghetti in Ungheria

(ANSA) - BRUXELLES, 30 GIU - "Bruxelles costruirà 10.000 ghetti di migranti in Ungheria. Non lo permetteremo!". Lo scrive su facebook il premier ungherese, Viktor Orban, al termine del vertice europeo segnato dal mancato accordo sul capitolo delle conclusioni dedicato all'immigrazione.

Il premier ha allegato un video in cui si traccia un parallelo tra la successione del finanziere ungherese, George Soros, e il raggiungimento dell'intesa Ue sulla migrazione raggiunta dai ministri Ue dell'Interno. (ANSA).