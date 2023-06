Macron lascia il vertice Ue, sarà rappresentato da Scholz

Emmanuel Macron lascerà a breve il Consiglio europeo per fare rientro a Parigi, dove alle 13 presiederà una nuova riunione dell'unità di crisi interministeriale convocata dopo la terza notte di violenze in Francia a seguito della morte del diciassettenne Nahel, ucciso a Nanterre da un poliziotto.

Il presidente è stato "pienamente informato degli eventi", ha fatto sapere uno dei consiglieri di Macron a margine dei lavori del vertice Ue. Secondo quanto riferito dalla delegazione francese, al tavolo dei leader la posizione di Parigi sarà rappresentata per il resto della giornata di lavori dal cancelliere tedesco Olaf Scholz.

Il presidente francese presiederà una nuova riunione dell'unità di crisi interministeriale per la seconda volta in due giorni. Frattanto, sono 667 le persone fermate la notte scorsa in tutta la Francia. Lo comunica il ministro dell'Interno francese, Gérald Darmanin, in un Tweet. Il ministero ha inoltre reso noto che nei disordini della scorsa notte sono rimasti feriti 249 fra poliziotti e gendarmi.

Disordini anche nel centro di Parigi sull'onda delle proteste per la morte di Nahel. Almeno un centinaio di persone con il volto coperto da passamontagna hanno saccheggiato i negozi del centro commerciale di Les Halles, nel cento della capitale. Gravi danni sono stati registrati soprattutto nel negozio di Nike. Il ministro Darmanin, ha annunciato che "istruzioni sistematiche di intervento sono state impartite alle forze dell'ordine.

Il poliziotto che due giorni fa ha ucciso con un colpo della sua arma di servizio il diciassettenne Nahel, a Nanterre, "è devastato" e chiede "perdono alla famiglia" del giovane, ha detto a BFM TV l'avvocato dell'agente ora incarcerato, Laurent-Franck Lienard. "Lui - ha aggiunto il legale - non si alza la mattina per ammazzare la gente. Non voleva uccidere".